– Hiszünk abban, hogy a reflektorfényen kívül is vannak szakemberek, akik profi szinten is tudnak értékeset alkotni – nyilatkozta Magyar Márk klubigazgató az új tréner kapcsán. – Fontos szempont volt az is, hogy kiválasztottunk a támadófoci mellett tegye le a voksát, hiszen szeretnénk, ha a stadionunkba kilátogató nézők élveznék meccseinket. Új edzőnk modern gondolkodású, szenvedélyes és munkamániás, így bizakodva tekintünk a közös munka elé.

Az elhivatott tréner UEFA A licenccel rendelkezik, s saját bevallása szerint sokat tanul nyaranta az Ausztriában edzőtáborozó topcsapatok edzés módszereiből, gyakorlataiból.