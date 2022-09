Meglepetést okozni ment a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata a Tatabánya otthonába az NB I. 5. fordulójában, a vendéglátó azonban nem kért ebből.

A találkozó elejét is a hazaiak csípték el jobban, s csak a 4. percben, kétgólos hátrányban tudott nekik válaszolni Jerkovics. Ekkor viszont még egy két pillanatig úgy tűnt, hogy a baranyaiak képesek lehetnek szorossá tenni az első félidőt. A 10. percre azonban már négy gól volt a felek között, s ez a szünetig szinte csak nőtt, ahogy a Tatabánya sorra törte át a komlói falat. A pihenőnél tizenegy-gólos hátrányban kellett kitalálnia Kilvinger Bálintnak, hogy mit is mondjon sajátjainak. Igaz, jó negyed óra után egy időkéréssel is próbálkozott, de nem hozta meg a várt hatást.

A folytatás így szinte már csak formalitás volt. Még akkor is, ha a második játékrészt Melnyicsuk találata nyitotta. Arra azonban volt esélyük Sunajkóéknak, hogy kozmetikázzák az eredményt, ezt pedig igyekeztek megcselekedni, hiszen a félidő nagy részében közelebb voltak két góllal ellenfelükhöz, mint a szünetben. Sőt, a hajrában olyannyira feljöttek, öt gólra is, hogy a hazaiak vezetőedzője inkább időt kért, hogy rendezhesse a sorokat. A találkozó végére maradt a négy közte a hazaiak javára.

Tatabánya–Sport36-Komló 26–22 (17–6)

Férfi kézilabda NB I., 5. forduló. Tatabánya.

A Tatabány legeredményesebb játékosai: Győri M. 8, Rodriguez 8.

Komló: Granics, Pásztor I., Szilágyi B. – Zobec, Vaskó 2, Sunajko 2, Jerkovics 4, Takács B., Melnyicsuk 6 (2), Szuharev 2, Hoffmann 1, Szöllősi O. 1, Grünfelder 1, Urbán E., Orbán B. 3. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Kiállítás: 14, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2.

Piros lap: Szöllősi O. (58.).