Izgalmas mérkőzést játszott első idei hazai meccsén a Kozármisleny SE női kézilabdacsapata az Algyővel az NB I. B. 2. fordulójába. A találkozón végig fej-fej mellett haladt a két gárda, s így nem is meglepő, hogy az utolsó másodpercek döntöttek. Másfél perccel a találkozó előtt már 25–25 volt az állás, de nem sokkal a végső dudaszó előtt Polics kapufát lőtt, azonban a másik oldalon Balogh Babett is hibázott. Így pedig az utolsó pillanatban Polics ismét próbálkozhatott, de ez a lövése is kimaradt, így nem tudta a másik pontot is megtartani a Misleny.