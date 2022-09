A két találkozó persze nagyban különbözött hangulatában, amit nem csak az okozott, hogy idegenben a mieink szereztek viszonylag hamar vezetést, míg ezúttal az olaszok találtak be Gulácsinak.

– Más volt, mint Lipcsében. Egyrészt ott a B-középben álltunk, most ülőhelyen szurkoltunk a második karéj első sorában. Másrészt itt végig zúgott az egész stadion – fogalmazott fotósunk. – Néha lehetett hallani az olaszokat, pont felettünk voltak, doboltak. Még a 89. percben is szóltak a rigmusok, hajtottuk a csapatot. Az is látszott, hogy mindenki itt akart lenni. Sok családos volt, nagyon sok elsőbálozó is jött.

Volt egy pillanat, ami talán mindannyiunk fejébe bevésődött, s még a televíziók képernyője előtt is újra és újra felugrottunk, hiszen egymást követően négyszer is lőttek a mieink, Donnarumma eszén azonban nem sikerült túljárni. Ott a Puskás Arénában is mindenki újra és újra talpra ugrott, majd a fejéhez kapott. Az olaszokat viszont, talán Marco Rossi miatt is, végig tisztelettel kezelte a tábor.

– Az olasz himnuszt is, aki tudta dúdolta, meg is tapsolta mindenki. Nem volt semmilyen atrocitás a meccsen. Persze a bíró ténykedésével nem mindig értett egyet a tábor – utalt például az elmaradt büntetőre Löffler.