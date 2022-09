Íme a klub közleménye:

"A TF elleni hazai szezonnyitóból azt mindenképpen le lehetett szűrni, hogy igazi oroszlánbarlang lehet idén a Szamosi Nándor Sportcsarnok. A megtelt főlelátó és a remek hangulat is kellett ahhoz, hogy csapatunk magabiztosan indítsa a szezont, játékosainknak és a szakmai stábnak is rengeteget jelentett drukkereink támogatása, amit ezúton is köszönünk!

Bár a bajnoki rajt előtt is már szép számmal adtunk el a szezonbérleteket, korlátozott számban továbbra is lehet vásárolni, így aki még nem szerezte be a sajátját, az még mindig megteheti. Fontos tudni, hogy ellentétben az elmúlt évekkel, ezúttal meccsnapon, a sportcsarnokban nem áll módunkban bérleteket készíteni.

A 10.000 forintba kerülő bérletet egy előzetes igénylés után lehet megvásárolni. Ehhez csupán egy e-mailt kell küldeni az igénylő adataival az [email protected] e-mail címre, mi pedig már készítjük is a kártyát. A bérlet átvétele pedig egyeztetett időpontban vehető át klubunk irodájában, a Verseny utca 11. szám alatt. Amellett, hogy a bérletvásárlással spórolni lehet – legalább 15 hazai meccsre jogosít fel a belépésre –, azért is megéri beszerezni, mert az éves bérletek birtokosai garantáltan helyet tudnak foglalni a korlátozott befogadóképességű sportcsarnokunkban."