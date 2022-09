Utolsóként Pető Zsolt jött, aki életben tarthatta volna még egy ideig a pécsi reményeket egy esetleges bravúrra, s ezért mindent meg is tett. Dorr Esteban ellen szettet is nyert, s a negyedikben is játszma labdája volt, de ellenfele nagyon rutinosan fordítani tudott.

Így 3:0-s vereséggel kezdtek a pécsiek, akik ma este a cseh El Nino Praha ellen igyekezhetnek javítani majd. A találkozót itt lehet követni: https://www.ettu.tv/en-int/page/home-ettu.

PTE-PEAC Kalo-Méh–Pontoise-Cergy 0:3

Férfi asztalitenisz Bajnokok Ligája, D-csoport, 1. forduló.

A meccsek: Gerold Gábor–Freitas Marcos 0:3, Demeter Lehel–Lebesson Emmanuel 0:3, Pető Zsolt–Dorr Esteban.