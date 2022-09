Szeptember 7., szerda, 17.00

Sport36 Komlói Bányász–PVSK

Az elmaradt első fordulót pótolják a csapatok, melynek keretében a két győzelemmel első helyen álló Komló otthonában szerepel a pécsi klub. A kupasorozatokban gyengén szerepelt ez idáig Nagy Gábor alakulata, de a bajnoki teljesítményükre nem lehet panasz. Két találkozó alatt nyolcat rúgott az együttes, ráadásul csak kétszer kapitulált. Kétségtelen, fel van adva a lecke Mink Olivér legénységének. Igaz, a baranyai gárda több góllal is győzhetett volna legutóbb a Sellye ellen, de a három pontot így is begyűjtötte. Egy biztos: nagy taktikai harcra lehet számítani, ahol a győzelem a folytatásban aranyat érhet.

Nagy Gábor, a Sport36 Komlói Bányász vezetőedzője: – Legutóbb már az első félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést, de jó volt látni, hogy vissza tudott jönni folyamatosan a csapat, ami mentális erőnkről tanúskodik. Ezúttal természetesen szeretnénk felnőni a feladathoz. Szeretnénk magunkat besorolni, hiszen ez a mérkőzés rávilágíthat arra, hogy hol a helyünk a bajnokságban. Az a célunk, hogy az eredménnyel bizonyítsuk, hogy komolyan számolni kell velünk a szezon hátralévő részében is.

Mink Olivér, a PVSK vezetőedzője: – Egy megyei szinthez képest igencsak jó mérkőzés várható, ahol szeretnénk mi dominálni, de vélhetően nekik is ez lesz majd a céljuk, így érdekes taktikai csata van kilátásban. A Komló kicsit kiegyenesedett az igazolásokkal, ráadásul a fiatalok is jól szerepelnek náluk. Természetesen nyerni akarunk, és ezt megpróbáljuk jobb játékkal elérni, mint amilyet a Sellye ellen mutattunk. Vannak olyan mérkőzések, és a megyebajnokságban is lesznek még, amelyek egygólosak. Sajnos, vannak sérültek, de remélem, közülük lesznek, akik felépülnek, és tudnak játszani. Nyerni megyünk Komlóra, ami nem lesz könnyű, de megteszünk mindent, ahogy eddig is.



Kétújfalui SE–VSK Sellye

Még csak két meccsen van túl, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a Kétújfalu az idei szezonban is bizony szenvedni fog. Egy gólt már szerzett a csapat, de hét kapott találtnál járnak. Papíron komoly esélyük van a Sellye ellen, hiszen ők sem jegyeztek még pontot, azonban a mutatott játékban még így is javulniuk kell. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Sellye már két erős ellenfelet letudott, így a rossz széria betudható annak, hogy a klub a nagyok ellen kezdett. Nem számítunk sokgólos összecsapásra, hiszen a támadószekció mindkét oldalt döcög, de a döntetlennel nyilvánvalóan egyik alakulat sem egyezne ki igazán.



Pécsváradi SE Prosport.hu–Siklósi FC

A házigazda ezidáig remekel az idei szezonban. A MOL Magyar Kupában hengerel a klub, míg a bajnokságot is győzelemmel kezdte az együttes. A Siklós felemásan teljesít ezidáig, de szégyenkezésre nem lehet oka a csapatnak. Ettől függetlenül nagy bravúrra lenne szüksége a vendégeknek a pontszerzésre, de nagy kérdés, mennyire fáradt a pécsváradi legénység. Mindenesetre, ha a siklósi gárda megfelelően összerakja a védelmét, és hasonló villanásokra képes lesz elől, mint az előző körben a Komló otthonában, akkor azért komolyan megizzadhat a házigazda.



Mohácsi TE 1888– Lovászhetényi FC

Két hibátlan csapat mérkőzik meg egymással Mohácson szerda délután. Kvanduk János együttese sorra gyűjti a skalpokat, míg a lovászi klub hatot gurított a Kétújfalu vendégeként. Az első komoly erőpróbára készülhet tehát a vendégcsapat, így véleményünk szerint a jó formában lévő hazai gárda tovább nyújtja majd sorozatát. Persze abban az esetben, ha a lovászi gólcsapok elzárultak, de legalább még egy kicsit is csepegnek, akkor azért bizakodhat a pontszerzésben a vendégcsapat.



Villányi TC–Szentlőrinc II.

A legtöbbeknek csalódás lehet a Villány eddigi szereplése, azonban most, ha törik, ha szakad, nagy szüksége lenne az együttesnek idénybeli első győzelmére. A játékosok mellett a szurkolók is ki vannak éhezve már a sikerre, így kudarcként élné még az alakulat, ha nem zsebelné be második hazai meccsén a három pontot. A fiatalokból álló szentlőrinci klub kikapott legutóbb a Mohács ellen, de a tehetséges labdarúgók megmutatták, hogy képesek bármelyik csapat dolgát megnehezíteni, így nagy küzdelemre van kilátás a Villány TC Sporttelepén, amit Nagy István dirigál majd Székely Miklós, valamint Varga László segédkezésével.



Nagykozár KSE–Bólyi SE

A házigazda szerdán kezdi meg bajnoki szereplését, ráadásul a győzelemmel nyitó Bóly ellen. A Nagykozár tehát újoncként megmutathatja, hogy ezen a szinten mire képes. A kilátogató szurkolók átsegíthetik kedvenceiket a nehezebb periódusokon, így a bólyi klub több minden miatt is aggódhat. Fogalmuk sincs, hogy jelenleg a hazai együttes milyen játékerőt képvisel, ráadásul idegenben sosem könnyű pályára lépni, főleg egy olyan csapat ellen, ahol a mag nagyon egyben van, és ahol az alakulat szurkolótáborára sem lehet panasz.





Megye I.