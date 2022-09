– Mivel már a múlt része, elárulhatja, milyen érzés volt kiesni az élvonalból a Debrecennel?

– Váratlan, egyben szörnyűnek számított átélni mindazt, ami akkor velünk történt. Még a hosszabbítás pillanatában is kapufát lőttünk. A Paks ellen 1-1 lett a vége, 2020. június 27-én. Nekünk az egy pont kevés volt. Nem is akartuk elhinni azt, ami ott, akkor, velünk megesett. De sikerült visszajutnunk, ezzel talán valamit jóvátettünk a „bűnünkből”. Mert a szakma, meg a szurkolóink is eléggé ledöbbentek, máshoz voltak szokva a korábbi évtizedekben.

– Hogyan tovább?

– A külföldi szerződés esélye előrelépés lenne most a karrieremben, ha mégsem, akkor itthon jön a folytatás. Huszonöt éves múlottam, talán a legjobb korban vagyok ehhez a játékhoz, mert már rendelkezem meccstapasztalatokkal, ami egy védő esetében komoly előnyt jelent a pályán.