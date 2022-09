A szurkolók szempontjából igen örömteli hírt közölt a pécsi klub, ugyanis a PVSK Centenáriumi Sportinfrastruktúra Fejlesztési Projektje újabb fontos lépcsőfokához érkezett, megnyílt a Verseny utca északi oldalán a parkoló. A parkoló kialakításával együtt a Verseny utca is megújult egy közel kétszáz méteres szakaszon.

Az új aszfaltburkolat mellett, járdasziget létesült, emellett kanyarodósáv, és a déli oldalon egy autóbuszok elhelyezésére szolgáló parkolósáv is épült. A meglévő gyalogátkelő is az új parkolóhoz került, a járdaszigettel így biztonságosabb lett az áthaladás. Az új létesítmények megfelelő megvilágítást kaptak, amivel nem csak a parkolót és környezetét, hanem a kerékpárút egy szakaszát is megvilágítja.

– Ez egy nagy lépés, hiszen ezen a közel 5 milliárdos beruházáson évek óta dolgozunk és hónapról hónapra lépünk előre. A sportolóinkat, szurkolóinkat és a sporteseményeinken részt vevőket kiszolgáló 85 férőhelyes parkoló átadása egy komoly lépése ennek a projektnek – mondta Dr. Rákossy Balázs a PVSK társadalmi elnöke