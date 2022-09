Pattanásig feszült a hangulat a PTE-PEAC futsalcsapatának harmadik bajnokiján, de a pécsi klub így is szép győzelmet aratott a Szigetszentmiklós ellen hazai környezetben az NB II. Nyugati-csoport harmadik fordulójában.

A 27 esztendős Tóth Márk kapta el a legjobban a fonalat, ugyanis alig negyed óra elteltével már kétgólos előnyhöz juttatta a hazai együttest. A szünethez közeledve úgy tűnt, hogy a magabiztos előny megmarad, de az első játékrész utolsó perceiben egalizált a vendégcsapat.

A fordulás után sokáig gólcsend uralkodott, azonban három perccel a találkozó vége előtt a Szigetszentmiklós megfordította az összecsapást. Ekkor a baranyai klub próbált villámgyorsan magasabb fokozatra kapcsolni, és sikerrel is járt. A 39. percben Vénosz egyenlített, majd az utolsó percben még kétszer betalált a PTE-PEAC, amivel megszerezte idénybeli második győzelmét.

– Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen 3-4 perc alatt rúghattunk volna három gólt is, aztán kicsit beleszürkültünk, tompák lettünk. Nem azt a tempót diktáltuk, amit akár edzésen csinálunk, míg az ellenfelünk szépen javult, így meg is fordította a Szigetszentmiklós az összecsapást. A kapusunk 3–2-nél büntetőt fogott, ennek köszönhetően az önbizalom is visszajött, és végre velünk volt a fortuna is – nyilatkozta lapunknak Bartal Bence, a pécsi csapat gólvágója.

PTE PEAC-B BUILD&TRADE–KISÉP FUTSAL SZIGETSZENTMIKLÓS 5–3 (2–0)

Férfi futsal NB II. Nyugati csoport, 3. forduló. PEAC: Wilkesz – Tóth M., Koronics, Bartal, Vénosz. Cserék: Molnár M., Bálint G., Molnár Cs., Füzes, Udvardi, Koller, Kovács A. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Tóth M. (4., 13., 40.), Vénosz (39.), Koronics (40.), illetve Kulik (27.), Nagy R. (29.), Csapó (37.).

Kiállítva: Élő Tibor (38.).

Ez következik (09. 19.): UTE–PEAC (20.30).