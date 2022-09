Belevágtak az utánpótlás-labdarúgók is a szezonba, illetve a PMFC U19-es csapata az országos Kiemelt-csoportban még készülődik a rajtra, de a serdülő már a piros-feketéknél is pályán volt. Székesfehérváron a Főnix Gold FC otthonában léptek pályára az U17-esek, s egy fordulatos meccsen győzelmet is tudtak aratni.

Főnix Gold FC–PMFC 2–3 (1–0)

Országos labdarúgó U17., Alap-csoport, 1. forduló. Gólszerzők: Korponai (16.), Dulcz (63.), ill. Ócsai Mátyás (53., 81. – az elsőt büntetőből), Vinkovic Toni (78.).

Regionális U19, Délnyugat, A-csoport

A régiós ifibajnokságot a Misleny és a PEAC rangadója nyitotta, s az ötgólos találkozót az előbbi nyerte. A PVSK Nagykanizsán szintén győzött.

Kozármisleny–PTE-PEAC 3–2 (1–1)

Gólszerzők: Sárosi Dávid (13. – büntetőből), Hajnal Márk (56.), Neubauer Ármin (66.), ill. Catrone István (41., 54.).

Nagykanizsa–PVSK 1–2 (1–0)

Gólszerzők: Kolman (10.), ill. Csőkör Dániel (52.), Szendelbacher Ervin (77.).

Baja–Szentlőrinc 3–0 (1–0)

Gólszerzők: Szabadi Á. (23., 56.), Weiner (87.).