Paks válik a magyar cselgáncssport központjává a hétvégén, így érthető módon a sportágat Baranyában űzők is ott lesznek, s meg is méretik magukat a többkategóriás tornán. A PVSK-t Kenderesi Péter junior világbajnok is képviseli majd az eseményen.

– Bőséges a kétnapos program, nagy lehetőség a serdülő és ifi versenyzőinknek – kezdte Kersics Antal, a PVSK szakosztályának szakmai vezetője a megmérettetésről a klub honlapjának. – Mintegy harmincan megyünk Paksra. Szombaton, a tíz és tizenegy évesek Magyar bajnoksága és a tíz évesek Magyar Kupa versenye lesz. Vasárnap a serdülők és az ifik, valamint Kenderesi Péter az Atom Kupán vesz részt. Petinek nagyon fontos ez az esemény, mert Junior Magyar bajnokság lesz október végén, előtte még az ifi kategóriában lesz egy Európa Kupa forduló is. Peti jövő év januárjában lép át a junior korosztályba, de az EK-ban még ifi korosztályban indul. Súlycsoportot még nem váltunk, megbeszéltük, hogy még fél évig maradunk a 90 kilogrammban, és majd azután döntünk az esetleges változtatásról.