A hétvégén ismét egy különleges sportág veszi be a baranyai megyeszékhelyt a megszokott látványsportágak mellett, a PTE PEAC Rolling Basket ugyanis kétnapos nemzetközi kerekesszékes kosárlabda tornát rendez.

Az egyesület célja, hogy ezzel a kupával is megmutassa mindenkinek, hogy sérülten is van értelme az életnek, a fogyatékossággal élő embernek is vannak a sportolás által is lehetőségei, sikerélményei, örömei. A csapat bemutatásával szeretnének ugyanakkor példát, egy lehetséges mintet mutatni a fogyatékkal élőknek, akiknek a sportolás nem csak a testi és lelki egészségük javítását szolgálhatja, de a társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukhoz is nagy mértékben hozzájárulhat. De az úgynevezett épek társadalmának is meg akarják mutatni, hogyan működik köztük az elfogadás, a tolerancia, az együttműködés.