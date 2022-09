Persze az akadémia szakemberei nem csak eredményeket vagy statisztikát néznek, sokkal inkább a játék képe, ami érdekli őket.

– Agresszivitásban, intenzitásban, edzettségben felvesszük velük a versenyt. Elkötelezettségben, harcosságban, fizikai paraméterekben is hasonló szinten voltunk, egy valamiben azonban nem, magasságban, azt pedig nem lehet tanítani – folytatta Rátgéber László. – A tornagyőztes Stellánál három afrikai volt és két délszláv, a Barcánál is voltak külföldiek, a Bassanónál talán ötven százalék körüli volt az arány. Ezt azzal indokolják, hogy a hazaiakat így teszik jobbá. Beraknak kettő-három helyi tehetséget, s úgy lesz belőle játékos, hogy a legjobbakkal edz. Ebben van igazság, lehet nekünk is erre az útra kellene lépni!

A kapcsolatok továbbépítésére is remek alkalom volt a torna, hiszen az idelátogató együttesek vezetői is láthatták, milyen kiváló körülmények között dolgozhatnak Pécsett a tehetségek.

– A klubok vezetői el voltak ragadtatva attól, amint nálunk láttak. A Barca szeretne velünk együtt edzőtáborozni, az olaszok pedig játékosokat küldenének hozzánk. Ez egy nagyon jó út! Nagy lehetőségeink vannak. Itt olyan eszközpark van, amilyen kevés van a világon, de ez nem a kényelmet szolgálja, hanem a telephelye a kemény munkának! Csak olyan ülhet fel erre a buszra, aki vetődik a labdáért, és minden nap jobb akar lenni!

Ezzel nem is ér véget a nemzetközi megmérettetések sora, hiszen ezt a szintet lőtték be, s ebből nem engednek. Márciusban ismét elutaznak a Bassano tornájára, ahol ott van rendszeresen a Real Madrid, a Milan, valamint többek között görög és litván élcsapatok.

James Ugochukwu Nnaji a legjobb példa minden oldalról

A torna még egy szempontból nagyszerű lehetőséget biztosított a fiataloknak, felkelthették neves klubok érdeklődését. Arra pedig már van is példa, hogy az akadémiáról Barcelonába szerződjön valaki, hiszen James Nnaji is ezt az utat járta be.

– Vannak tehetségeink! Van olyan, akit ha most beraktunk volna a Barcelonába, nem lógott volna ki – mondta a vezető. – A Barcánál is azt mondják, a legnagyobb bizonyíték James, aki nem kosarazott. Elhoztuk ide, két és fél évet volt nálunk, aztán beugrott a Barcába és megállta a helyét, most pedig az ESPN a következő drafton a tizenegyedik helyre jósolja. Ez nekünk is azt bizonyítja, ha jó biológiát hozunk, képesek vagyunk top produktumot csinálni.