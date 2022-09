Hat fordulót követően négy ponttal a 17. helyen állt az újonc Kozármisleny, s emiatt döntésre szánta el magát a vezetőség. Elbúcsúztak Tóth László vezetőedzőtől, akinek hétfőtől Szekeres Zoltán vette át a helyét.

– Ez nem egy könnyű helyzet, hiszen nincs egy olyan felkészülési vagy versenyrendszeren kívüli időszak, ami alatt a csapattal meg tudjuk alapozni a rendszert, amit szeretnénk játszani, a filozófiát, amit látni szeretnék a pályán, vagy hogy ez hogyan valósuljon meg támadásban és védekezésben – kezdte kérdésünkre a Kozármisleny új vezetőedzője. – Nyilván ezt meg kell oldani!

Természetesen idény közben átvenni a csapatot soha ne egyszerű, de a kluboknak edzőt találni sem, hiszen az első gondolatok sokszor a nehézségek körül forognak. Ez volt Szekeres esetében is.

– Az első gondolatom is az volt, hogy nem a legideálisabb helyzet ez, hogy 5-6 forduló után egy edzőváltásba keveredik egy csapat. Az MTK mérkőzésen ez ki is csúcsosodott. Ez egy roppant nehéz helyzet a játékosoknak is – árulta el. – Az aggályaim voltak, amik elsőre elő jöttek, de aztán megbeszéltük a stábbal és a csapattal is a dolgokat. Nem hiszem, hogy bármi probléma lenne. Ez már a múlt, a Szentlőrinc meccsre tekintünk már.

A klub hangsúlyozta, olyan trénert kerestek, aki hisz a látványos támadó futballban, s e tekintetben is partnerre találtak, hiszen az új edző szerint képesek lehetnek erre a zömében újoncokkal teli kerettel is.

– Elég jól felmértem a csapat képességeit. Ha nem gondolnám, hogy megvalósítható vele a támadó futball, akkor nem vállaltam volna el a feladatot – folytatta Szekeres. – Elsősorban kezdeményező csapatot szeretnék látni, amely sok passzal, kombinatívan, akár virtuóz jelleggel focizik a támadóharmadban. Nyomást akarunk majd gyakorolni az ellenfélre, nem pedig reagálni. Irányítani szeretnénk a mérkőzéseket!