Szeptember 17., szombat, 16.00

PVSK (7.)–Siklós (5.)

A Siklós nyáron új vezetőedzővel kezdte meg a felkészülést, de a tréner, akire esett a választás, három hét munka után úgy döntött, hogy inkább visszalép. Ezzel egyfajta kényszermegoldásként Horváth Tamás és Nagy Balázs irányítja a felnőttcsapatot. Utóbbi mindezt elnöki teendői mellett vállalta, ráadásul játékosként is beszáll, amikor teheti. Ezúttal nem lesz a csapattal a PVSK ellen, de a klub így is szeretne meglepetést okozni a bajnokaspiráns otthonában.

Mink Olivér, a PVSK vezetőedzője: – Nagyon pozitívan várjuk a mérkőzést. A siklósi csapatnál bőven volt változás, talán több, mint nálunk. Nyilván úgy készülünk, hogy nehéz összecsapás lesz, de szeretnénk hűek maradni ahhoz az elvhez, amit eddig képviseltünk, szeretnénk örömet okozni a játékunkkal, mindeközben győzni. Nem készültünk kimondottan az ellenfelünkből. Pontosan tudjuk, hogy vannak erősségeik, gyengeségeik, mint minden csapatnak, de otthon nyernünk kell mindenféleképpen.

Nagy Balázs, a PVSK vezetőedzője: – A mérkőzés esélyese a PVSK, de bízunk abban, hogy pontot vagy akár pontokat is szerezhetünk. Ahhoz képest, hogy nyáron tizenegy játékosunk távozott, egy jó csapatot sikerült összeraknunk. Nem tudtunk annyi játékost igazolni, mint amennyi távozott, ezért is játszanak a csapatban olyanok, akik már az öregfiúkban szerepeltek volna. Összességében a középmezőnyt céloztuk meg magunknak, és úgy gondolom, hogy a keretünk alkalmas is erre.

Komló (2.)–Szederkény (8.)

Nagy Gábor alakulata még mindig veretlen, és igencsak nagy meglepetés lenne, ha nem őrizné meg jó sorozatát a hétvégi meccset követően. Igaz, az előző körben a Szederkény megízlelte a győzelem ízét, s vélhetően meg tudná szokni mindezt, azonban a komlói vendégszereplés nem ígérkezik egyszerűnek. Más-más célokat tűzött ki a két együttes a szezon elején, így ezen a találkozón a kék-fehérek nem lehetnek mással elégedetlenek, mint a három ponttal, míg a kozármislenyi csapattal kooperáló Szederkény G-S II. talán már a pontszerzést is győzelemként élné meg. Bár a szederkényi klub mindvégig pariban volt a Mohács, illetve a Pécsvárad ellen is, szóval ha a szerencse Kovács Zoltán alakulatát segíti majd, akkor akár borulhat is a papírforma.



Szeptember 17., szombat, 15.00

Mohács (1.)–Bóly (6.)

A listavezető tovább menetelne, ráadásul erre minden esélye megvan hazai környezetben. Hétvégi ellenfele a veretlen Bóly lesz, amely az idei bajnokságban csupán kétszer lépett pályára, de még nem talált legyőzőre. Mindenesetre a bólyi legénység nem igazán találja góllövő cipőjét, ugyanis meccsenként csak egyszer talált be eddig. Persze azzal is lehet találkozót nyerni, csak nem biztos, hogy az éllovas ellen, hiszen Kvanduk János együttese minden összecsapáson minimum kétszer megzörgeti az ellenfelek hálóját.

Szeptember 18., vasárnap, 16.00

Kétújfalu (14.)– Szentlőrinc II. (13.)

Két csapat maradt a bajnokságban, amely nem szerzett ez idáig pontot, ráadásul most egymás ellen küzdhetnek meg. A házigazda négy forduló elteltével úgy tűnik, hogy pofozógép lesz az idei kiírásban. Kétszer volt eredményes az együttes, míg 25 alkalommal kapitulált. A fiatalokból álló szentlőrinci brigád sem talált be többször, de nyolc góllal kevesebbet kapott. Igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet is vívott. Vélhetően nem ez lesz a legmagasabb színvonalú összecsapás az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik körében, de pontok hiányában biztos, hogy mindent elkövetnek a siker érdekében az alakulatok.



Sellye (9.)–Lovászhetény (10.)

Két középmezőnyben tanyázó klub csatája következhet, akiknél szinte minden azonos. Mindkét csapat jó erőkből áll, de az a fajta áttörés nem mutatkozott meg egyiküknél sem, amit a szurkolók vártak volna. A sellyei közönség még csak egyszer láthatta a klubot szerepelni a bajnokságban hazai környezetben, azonban azt a párharcot elbukta Takács Ferenc legénysége. Könnyebb dolga most sem lesz a gárdának, hiszen a Lovászhetény egyetlen sikerét idegenben jegyezte. Mindenesetre a hazai pálya előnye, valamint az, hogy a Sellye jobb meccskondícióban van, ezúttal három pontot érhet.

A Pécsvárad–PTE PEAC II.-mérkőzést december 10-én rendezik meg.

Szabadnapos lesz: Villány, Nagykozár.



Megye I.