Nem hozott óriási iramot a PMFC és a Paks összecsapás első félideje vasárnap délután 1 órakor. A csapatok kevés helyzetet tudtak kialakítani, s talán csak Kinyik elmaradt kiállítása borzolta kissé a kedélyeket, hiszen a vendégek védője sárgával megúszta, hogy Tóth-Gábort arcon könyökölte.

A fordulás után már-már úgy nézett ki, hogy még egy gólt találhat is a Pécs, azonban egy kontra végén Hadaró összehozott egy vendég tizenegyest, amit Varga Barnabás nagyon magabiztosan értékesített is. Azzal pedig a végítélet is megjött, amikor a 82. percben egy fantom szabálytalanságért kiállította Kesztyűst a játékvezető, akinek nem ez a két tévedése volt csak, a vendégek minden hasra esését, kiáltását lefújta.