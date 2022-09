Az NB I. Délnyugati csoportjának bajnokaként a rájátszásban ugyan nem sikerült volna a feljutás az egyetemi csapatnak, ám a szövetség a legjobbkor találta ki a létszámemelést. A bővítés jóvoltából az új idényt már a PTE-PEAC is az Extraliga 15-ös mezőnyében kezdheti meg e hét végén. Aminek az érdekessége, hogy a pécsiek négyfős keretét nemhogy nem ugyanolyan profik és válogatott pingpongosok alkotják, mint az élmezőny több együttesét, de még csak nem is egyetemisták. Az ikerpár Nagy Judit és Gréta, Pétery Johanna, Szuhanyik Gréta kvartettjéből utóbbi a maga 14 esztendejével a legidősebb, a többi három lány még csak a 13.-at tapossa.

Más kérdés, hogy mindannyian a serdülő-válogatott erősségei, így edzőjük, Varga László nem félti őket túlzottan a mély vízbe kerüléstől. Ahogy fogalmaz, győzni akarásért, harci szellemért végképp nem kell a szomszédba szaladniuk, néha egy-egy edzés vagy háziverseny vérre menőbb csatákat hoz köztük, mint ha a világbajnoki címért küzdenének.

Ezzel együtt a négyes nagy erőssége a remek csapatszellem és az asztalokon túli jó barátság is, hogy mást ne mondjunk, egy középiskolába, ha lehet, egy osztályba is készülnek. Mindezen erényekre szükségük is lesz, hiszen az új idényben a teljes hazai élmezőny legjobbjaitól – emeljük ki példaként a sorból csak a pillanatnyi legjobb magyar játékost, az Európa-bajnok, olimpikon Póta Georginát – kellene majd pontokat rabolniuk.