Mohács–Bóly 2–0 (1–0)

Mohács. Vezette: Nagy István (László J., Gazdag). Mohácsi TE 1888: Farkas – Kocsis A., Ignácz, Károly V., Kiss I. (Megyeri Á., 88.) – Hetényi, Vég, Müllerlei, Spannenberger K. – Dér (Tompász, 88.), Péter J. Vezetőedző: Kvanduk János. Bólyi SE: Dósa – Bódis, Pauk, Szíjas, Staub (Jónás B., 84.) – Zsebe G., Hardi (Szabó Zs., 78.), Stefán, Móhr (Zsebe D., szünetben) – Vénosz (Erdélyi R., 60.), Kutor (Berecz, 63.). Vezetőedző: Keibl Ede.

Gólszerzők: Péter J. (40.), Ignácz (69.).

Komló–Szederkény 2–0 (1–0)

Komló. Vezette: Horváth Gy. (Hahner, Alvári). Sport36 Komlói Bányász: Lesnyik – Szűcs, Lezsák, Vajk, Nagy N. (Kardos, 62.) – Szatmári (Hohmann, 79.), Belina, Illés – Turi (Piukovics, 50.), Tóth A., Bognár (Horváth F., 81.). Vezetőedző: Nagy Gábor. Szederkény G-S II.: Andorkó – Bálint Á., Kopeczky, Horváth D., Guth Á. (Dankó, 59.) – Spannenberger M. (Katona, szünetben), Liszácz T. (Szabó Dániel., 69.), Szabó Dominik., Kotroczó – Czibere (Hidasi, 69.), Tóth Z. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Gólszerzők: Szatmári (5.), Tóth A. (50.).

PVSK–Siklós 4–1 (2–0)

Pécs. Vezette: Nagy Zs. (Pap T., Kónya D.). PVSK: Pálfi – Fiáth, Kiss K., Tornyos, Kiss M. (Varga D., 87.), – Kiss-Tóth D. (Kerényi D., 74.), Aszalós (Farkas, 74.), Sziládi, Gergye (Draskóczi, szünetben) – Rácz (Bihari, 83.), Sztojka. Vezetőedző: Mink Olivér. Siklósi FC: Vekkeli – Dalipi R., Csernyánszky (Erdélyi D., 78.), Nozica, Tésenyi (Farkas K., 27.) – Pásztor, Dalipi A. (Kalányos S., 35.), Körmendi, Teszárik – Wiesner, Ndjodo. Vezetőedző: Nagy Balázs.

Gólszerzők: Kiss K. (27.), Gergye (34. – büntetőből), Sziládi (55. – büntetőből), Rácz (67.), illetve Wiesner (87.).

Kiállítva: Dalipi Rejjan (18.).

Az egész napos őszi esővel feláztatott talajhoz jobban alkalmazkodó, sokat futó, és a labdát többet birtokló PVSK gyűjtötte be a három pontot a forduló összecsapásán.

Igaz, nagyban befolyásolta az ütközetet a korai kiállítás, hiszen amíg Dalipi nem pontozódott ki, addig küzdelmes, kiegyenlített játék folyt a pályán. A létszámhátrány azonban megpecsételte a siklósi alakulat sorsát, főleg úgy, hogy az első játékrészben már kétszer kapitulált a vendégcsapat, majd a második félidőben is még két gólt berámolt a házigazda Vekkeli kapujába.

A Siklós mindvégig becsülettel küzdött, sőt, a találkozó hajrájában több veszélyes támadást is végig vitt Nagy Balázs együttese, így ennek is köszönhető, hogy a 87. percben Wiesner Szabolcs révén megszerezte a gárda a becsületgólt. Ezzel a Siklós elszenvedte szezonbeli harmadik vereségét.

Kétújfalu–Szentlőrinc 1–1 (0–1)

Kétújfalu. Vezette: Gazdag S. (Hahner, Karcagi). Kétújfalui SE: Németh D. – Baumhakl, Klózer (Barkóczy, 36.), Gertner (Wolf, 94.), Pfeiffer – Rácz A., Horváth B., Vajda R., Rácz K. – Varga Z., Czakó G. Vezetőedző: Császár Szabolcs. Szentlőrinc II.: Rátkai – Nyaka, Varga A., Mozsgai, Blész – Vörös Z. (Nagy S., 74.), Gulyás B. (Varga B., szünetben), Kulcsár G., Paizs M. (Cserneczky, 51.) – Molnár T., Slavonics. Vezetőedző: Szolga Gorán.

Gólszerzők: Rácz A. (55. – büntetőből), illetve Varga A.

Kiállítva: Pfeiffer (10.), Németh D. (36.).

Sellye–Lovászhetény 1–6 (0–3)

Sellye. Vezette: Kreskai (Micek-Angyal, Alvári). VSK Sellye: Berki – Orlovics, Nagy K., Filó (Németh N., 85.), Tóth J. – Meretei (Bakó, 70.), Jónás G., Orsós Cs., Tóth T. – Szőke M. (Árvavári, 74.), Somogyi L. Vezetőedző: Takács Ferenc. Lovászhetényi FC: Szűcs K. (Merics, 87.) – Pregitzer, Kilinkó (Kozma R., 76.), Marton V., Bartal – Jenei (Mészáros T., 68.), Kovács A., Tamás Á., Stiefel – Prigli, Kaufmann. Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: Orsós Cs. (88.), illetve Kaufmann (5., 39., 80.), Prigli (23.), Kovács A. (73. – büntetőből), Bartal (86. – büntetőből).

Szabadnapos volt: Villány és Nagykozár.

A Pécsvárad–PTE PEAC II.-mérkőzést december 10-én rendezik meg.



Góllövőlista 8 gólos: Havasi Dániel (Pécsvárad). 5 gólos: Jónás Gergő (Sellye), Wiesner Szabolcs (Siklós). 4 gólos: Kovács Kristóf (Villány), Reith Renátó (Pécsvárad), Szatmári Erik (Komló), Tóth Adrián (Komló), Kaufmann Bence (Lovászhetény) 3 gólos: Szabó Dániel (Szederkény). 2 gólos: Bóka Bálint (PTE PEAC II.), Ignácz Olivér (Mohács).

Ez következik

Szeptember 24., szombat, 11.00: Kétújfalui SE–PTE PEAC II. Szeptember 24., szombat, 16.00: Szentlőrinc II.–Komló, Lovászhetény–Siklós. Szeptember 25., vasárnap, 16.00: Villány TC–PVSK, Nagykozár KSE–Mohácsi TE 1888, Bólyi SE–Pécsváradi SE Prosport.hu, Szederkény G-S II.–VSK Sellye.