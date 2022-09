Remekül sikerült az előző bajnoki idény a Beremend NB II.-es asztalitenisz csapata számára, hiszen történetében még nem látott sikert ért el: dobogós lett. Sőt, még a második helyre is volt esélye a csapatnak, arról azonban az utolsó fordulóban lecsúszott. Az új idénynek viszont feltöltődve, s még nagyobb reményekkel fut majd neki a hétvégén.

– Év elején a 10 csapatos bajnokságban célként a középmezőny elejét, vadabb álmainkban a dobogót tűztük ki célul – tájékoztatott minket Böbék Lajos, a beremendiek szakosztály vezetője. – Tavaly nem voltunk boldogok az 5. hellyel, így mindenképp szerettünk volna feljebb lépni a tabellán. A megszerezhető ötvennégy bajnoki pontból negyvenötöt sikerült összehozni, ami azt jelenti, hogy a tizennyolc meccsünkből tizenkettőt megnyertünk, három döntetlen mellett csupán három vereséget szenvedtünk, ebből kettőt a bajnok, és egyet a 2. helyezett ellen! Az utolsó fordulóban dőlt el a helyezésünk sorsa, volt sanszunk a végső második helyre, de meg kellett elégednünk a harmadikkal. Hatalmas bravúr ez Beremend pingpong történetében, mert ez a harmadik hely a valaha elért legjobb eredmény a szakosztály életében. Előbbi években voltunk hetedikek, utána ötödikek, most pedig a dobogó harmadik foka is összejött. Régebben is volt NB II.- ben hetedik, majd ötödik helyezésünk, amit az akkori női csapatunk ért el, de dobogós eredményünk még soha nem volt! Mindennel együtt nagyon sikeres évet zártunk, 5 éve még a megyei osztályban szerepeltünk. Megyünk tovább előre még bátrabb tervekkel, célokkal. Csapatunk változatlan így optimistán várjuk az új bajnoki mérkőzéseket. Szombaton kezdődik az új szezon!