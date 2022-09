Élete első profi szerződését kötötte meg Vas Bence a PMFC labdarúgócsapatával. A tehetséges, saját nevelésű szélső támadó 2005 júniusában született, s eddigi egész pályafutását piros-feketében töltötte, végigjárta a korosztályos csapatokban a ranglétrát.

Az előző idényben a felnőttek között debütált, a megye I-es gárdát erősítette négy mérkőzésen, s a Kétújfalu elleni 8–0-s siker során gólt is szerzett. Mind a négy alkalommal a kezdőben kapott helyet, de közben az U19-es és az U17-es csapatnak is oszlopos tagja volt az előző idényben. Ugyanakkor az NB II.-es labdarúgásba is belekóstolt már, hiszen a felnőttekkel edzett akkor is, s Weitner Ádám több felkészülési mérkőzésen is bevetette a nyár során, sőt, a bajnokikon ott ült a kispadon. Azaz 17 éves kora ellenére már most is az elsőszámú keret tagja tud lenni.