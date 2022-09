Eljött a pillanat, amire sokan már azóta vártak, hogy utoljára lepattant a labda az előző idény végén a komlói sportcsarnokban: a Sport36-Komló ismét elrajtol a férfi kézilabda NB I.-ben. Igaz, ezúttal még nem a saját közönsége előtt bizonyíthat a Bányász, Veszprémben kell először szerepelnie ma 18.00-tól.

A Fejér B.Á.L-Veszprém ellen van törlesztenivalója a komlóiaknak, hiszen mióta feljutott az élvonalba a rivális, mind a kétszer otthon tudta tartani a két pontot Grünfel­derékkel szemben. Ráadásul a felkészülés során is összecsapott nemrégiben a két gárda, s akkor is 32–31-es veszprémi siker született. A jó rajt viszont elengedhetetlen, hiszen láthattuk az elmúlt idényekben, egy-egy ponton is helyezések múlhatnak a végelszámolásnál. A NEXE elleni főpróbát követően azonban nyugodtan bizakodhatnak a bányászok szurkolói, hiszen összeérni látszott a játék.

– Bízom benne, hogy egyszer minden sorozat megszakad – kezdte Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezetőedzője a klub közösségi oldalának. – Az elmúlt években nem sikerült idegenben legyőznünk a kis Veszprémet, s mióta tudjuk, hogy ellenük kezdjük a bajnokságot, annak szellemében is készültünk, hogy most ezen változtassunk. Jó játék kell a sikerhez, az kétségtelen. Jó teljesítményt kell nyújtanunk, főleg idegenben. Tudjuk, mennyire fontos lehet a jó rajt. Jól dolgoztak a fiúk, kellően igyekeztünk felkészülni.

A szombati program: Fejér B.Á.L. Veszprém–Sport36-Komló, Budai Farkasok–Tatabánya, Gyöngyös–Cegléd, Szeged–Budakalász (18.00), NEKA–Csurgó (19.00).

A két baranyai NB I. B-s női csapat is belevág ezen a hétvégén. A Kozármislenynek Egerben, az Eszterházy SC otthonában lesz jelenése ma 18.00-kor, míg az újonc PEAC Orosházán rajtol el vasárnap 18 órakor.

Az első fordulóban való siker azért is fontos lenne mindkét egyesület számára, mert a megújult, leszűkült másod­osztály még nem tudni, milyen kihívásokat tartogat.