Papíron eddigi talán legkönnyebb meccsére készülhet a listavezető Töttös az AutóCity Volkswagen Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában, ugyanis a múlt héten első pontját megszerző sombereki együttest fogadja hazai pályán.

Kétség nem fér hozzá, a Somberek a legutóbbi körben mindent megtett a pontszerzés érdekében a Lánycsók otthonában. Kétszer is vezetett a klub, de a házigazda mindkétszer egalizált. Talán emiatt egy kis hiányérzet lehet bennük, de a döntetlen is remek eredmény, és a szurkolóik is büszkék lehetnek.

A Töttös ezidáig jól szerepelt, csak a Himesháza fektette őket két vállra. Három találkozót játszott már hazai környezetben a brigád, s ezeken hét gólt rúgott, míg csupán egyet kapott. Ezeket látva aggódhat a vendégcsapat, de láttunk már karón varjút.

A Beremend egy kisebb gödörben van, hiszen az elmúlt két összecsapásán egyaránt egy pontot szerzett. Ennek ellenére ott van a második helyen a csapat, és könnyen lehet, hogy visszatér a győzelem útjára, hiszen az alsóházban tanyázó Lánycsók együttesét fogadja hazai pályán.

Az Ócsárd az éllovasoknál egyel kevesebb meccset játszott (a Pogány csapatához hasonlóan), de egy esetleges győzelemmel, ahol kinyílik a gólzsák, akár a bajnokság élére is ugorhat Sütő László legénysége. A gólgazdag hétvégi ütközetre márpedig jó esély van, ugyanis a sereghajtó Lippó vendégeként szállhat harcba. A Lippó tizenhat alkalommal már kapitulált az idei szezonban, bár az ócsárdi játékosok nem igazán találják góllövőcipőjüket, hiszen kilenc rúgott gólnál járnak.

A középmezőnyben is nagy csata várható, hiszen az idény azon szakaszában vagyunk, ahol még három ponttal igencsak nagyot lehet lépni.



Megyei II. osztály

Október 2., vasárnap, 15.00

Szabadszentkirály (8.)–Harkány (7.), Beremend (2.)–Lánycsók (12.), Somberek (13.)–Töttös (1.), Komló II. (5.)–Pogány (10.), Véménd (9.)–Diana (6.), Lippó (14.)–Ócsárd (3.), Himesháza (4.)–Sportolda (11.).

Az élmezőny: 1. Töttös 12 pont, 2. Beremend 11, 3. Ócsárd 9, 4. Himesháza 9, 5. Komló II. 9.