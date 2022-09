A pontokat a szezonra tartogatják, de csapatként sokat fejlődtek

Összességében sikeres felkészülési időszak van mindkét baranyai NB I.-es női kosárlabda-csapat mögött, azonban a vereség ízét is megízlelhették a pécsi lányok. Ahogy azt Jovan Gorec, az NKA Universitas PEAC edzője is elmondta, az eredmények mellett csapatot kell építeniük, amihez időre van szükségük. Talán emiatt is jobban megemészthető, hogy csupán két győzelmet aratott a klub öt tesztmeccséből. Különösebben a PINKK-Pécsi 424 sem szállította a sikereket, azonban Kovács Dénes korábban is úgy fogalmazott, hogy azért látott olyan dolgokat az alakulatától, amely bizakodásra adhat okot.