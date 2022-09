Hozott több baranyai trófeát is a Pécsett rendezett Mediterrán Rally. Zsebe Gáborék kettőt is elhódítottak, s Lakatos Tamásék is épp csak lemaradtak a dobogóról. Az abszolút versenyt egyébként a Fekete Gyula-Szegedi Máté duó nyerte Citroen C2R2 Maxával. Mögöttük az ifjabb Fogarasi Attila-Toloczkó Péter páros volt a leggyorsabb a Honda Civic Type-R-rel.