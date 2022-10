Vízilabda 1 órája

„A fél csapat új, nehéz idény vár ránk”

A csapatsportok közül a sorban utolsóként a vízilabdázók is megkezdik az őszi pontvadászatot. A PVSK-Mecsek Füszért talán a korábbiaknál is nehezebb idény elé néz, hiszen nemcsak az OB I. mezőnyének közepe válik a nyári igazolások által előrevetítve kiegyensúlyozottabbá, de Pécsett a keret jelentős része is kicserélődött. Ezzel együtt most sem adnák a tavalyi 8. helynél alább.

Szűcs Zsolt Szűcs Zsolt

Fotós: Laufer László

Ahogyan az új idényben meghatározónak gondolt játékosok, élükön a frissen kinevezett csapatkapitánnyal, Keresztúri Mártonnal egybehangzóan előrevetítik, főként a jelentős változás miatt különösen nehéz feladat vár rájuk. A visszatérő, rutinos Lajkó Márton, a nemzetközi porondon is edződött Vogel Simon (az olimpiai bronzérmes kapus Soma bátyja), illetve a fiatalabbak, a friss ifjúsági világbajnoki címmel büszkélkedő Gaszt Roland és Csorba Tamás ezzel együtt sem adnák alább a tavalyi, egyébként bravúros 8. helynél. Mint mondják, az alapozás jól sikerült számukra, így ugyanezzel a lendülettel remek rajtra is számítanak.

Az első cél, már a folyamatos fejlődés mellett, hogy minél előbb elérjék a biztos bentmaradást. Ha ez megvan, persze nem állnának meg itt, hanem feljebb lépnének a nagyon sűrűnek ígérkező középmezőny még felsőházat érő valamelyik pozíciójába. Ehhez egyszerre lesz szükség az érkezők gyors beilleszkedésére, az idősebbek rutinjára és persze a fiatalos erőre és lendületre is. Nem éppen egy komfortos szituáció a mostani, mondják, de ha a jó védekezés és az elvárt stabil győzelmek mellé sikerül azokat az extrákat ismét hozzátenni a játékhoz, mint tavaly, akkor most sem okozhatnak csalódást.

