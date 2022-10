– Ez természetesen nem az a meccs, amelyen pontok terén sok keresnivalónk lehet, abból a Kaposvár ellen kellett volna mind a hármat megszerezni – kanyarodik vissza még a szombati szomszédvári döntetlen miatti hiányérzetére a szakvezető. – De igyekszünk azon túllépni, és csak előre tekinteni. Ennek jegyében erre a meccsre újítunk a kereten: a kisebb sérüléssel bajlódó Vogel Simon és Keresztúri Márton pihenőt kapott, a kapuban Gelencsér Mátét Kecskeméti Manó váltja, Lajkó Márton pedig a jegyzőkönyvben szerepel ugyan, de eltiltása miatt vízbe nem ugorhat majd.

Ha többen hiányoznak is, érkezik viszont az utánpótlás, így most a serdülőcsapat három játékosa is lehetőséget kap, hogy a felnőttcsapatban bizonyítsa tehetségét. A Holl Gábor, Imre Kolos, Tóth András trióból utóbbi nem mellesleg ifjúsági világ- és Európa-bajnokként, hogy azért a fenti OSC-s éremzuhatag árnyékában a PVSK nemzetközi sikerkollekciójából is megcsillantsunk egy kis szegletet.

– Remélem, fiatalos lendületünkkel nagyobb erőbedobásra késztethetjük, és ezzel is segíthetjük az OSC felkészülését a görögök elleni, reméljük, ismét győztes BL-meccsükre – említi sportszerűen a találkozó egy újabb lehetséges hozadékát zárásként a pécsi szakvezető.