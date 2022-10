Hetedik bajnokijára készül, és hazai környezetben nyújtaná tovább veretlenségi sorozatát a hosszúhetényi alakulat a labdarúgó megyei III. osztályú bajnokság Czibulka-csoportjában.

Mindenesetre nem lesz könnyű dolga a házigazdának, ugyanis az a Hidas lesz az ellenfél, amely jelenleg az ötödik helyen tanyázik, ráadásul öt góllal többet szerzett (igaz, egy mérkőzéssel többet is játszott). Az aktuális formát is látva lehet keresnivalója a vendégcsapatnak, ugyanis a Hosszúhetény az utolsó három találkozóján öt pontot gyűjtött, míg a Hidas hatot zsebelt be.

Továbbá a forduló szombati játéknapján a Sásd hazai pályán az Újpetre gárdáját fogadja, a PTE PEAC harmadik számú csapata pedig a sereghajtó bányászi klubot ütheti ki ebben a csoportban.

Vasárnapra is marad izgalom, hiszen három párharcon is lehet szurkolni, sőt, a Bogád akár még listavezető is lehet bizonyos eredmények esetén.



Czibulka-csoport (13 csapat), 8. forduló

Október 15., szombat, 14.30

Sásd–Újpetre, Hosszúhetény–Hidas, PTE PEAC III.–Bányász.

Október 16., vasárnap, 14.30

Orfű–Bogád, Kökény–Gyód, Szászvár–Szalánta.

Élcsoport: 1. Hosszúhetény 14 pont, 2. Egerág 13, 3. Gyód 13.



Csík-csoport (10), 7. forduló.

Október 15., szombat, 14.30

Szentlászló–Szigetvár.

Október 16., vasárnap, 14.30

Baksa–Vajszló A Misinai Sasok–Nagydobsza összecsapást október 22-én, 14.00-kor rendezik.

Élcsoport: 1. Misinai Sasok 10 pont, 2. Vajszó 10, 3. Szigetvár 9.



Dárdai-csoport (12), 7. forduló

Október 15., szombat, 14.30

Palotabozsok–Görcsönydoboka, Olasz–Babarc.

Október 16., vasárnap, 14.30

Szajk–Drávaszabolcs, Magyarbóly–Báta, Borjád–Sátorhely, Dunaszekcső–Geresdlak.

Élcsoport: 1. Sátorhely 18 pont, 2. Szajk 15, 3. Dunaszekcső 15.