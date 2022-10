– Természetesen alaposan kielemezzük ezt a meccset is, mert szinte mindenki hibázott, nem is keveset, de nem most; egyelőre a szombati találkozóra összpontosítunk – ad egy kis haladékot a számonkérésből, egyben a szépítésre játékosainak Török Viktor vezetőedző. – A Kaposvár elleni derbik a pillanatnyi állástól függetlenül egyébként is pluszjelentőséggel is bírnak, a hagyományos szomszédvári rangadó mindig nagy presztízscsatát jelent mindkettőnknek. Hasonló kaliberű játékosállománnyal rendelkezünk, és most annyiban is hasonló a helyzetünk, hogy mindketten az előző forduló csalódást keltő eredményét szeretnénk feledtetni. Mi, a hazai közönség elleni első idei mérkőzésünkön különösen. Bízom benne, hogy az elmúlt pár napban a fiúk új erőre kaptak, és tudják, hogy mennyire fontos lenne most a győzelem. Kőkemény, kiélezett csatára számítok, illetve, azért nem leszek csalódott, ha a kiélezettség izgalmától megkímél a csapatom, és magabiztos győzelmet aratunk – latolgatja az esélyeket a szakvezető.

Hozzátéve, hogy ezzel együtt mindenkiben ott motoszkált a Honvéd-vereség első negyedének megilletődöttsége, épp ezért most azt igyekezett játékosaiba plántálni, hogy sokkal lendületesebb, határozottabb kezdésre lesz szükség. Semmiképpen sem engedhetik át a kezdeményezést a vendégeknek, és főként el kell kerülni az olyan könnyű, már-már ajándék gólokat, amelyekbe a Kőér utcában belefutottak.

– Bebizonyítjuk, hogy a szerdai kisiklás volt csupán, és szombat este az igazi arcunkat mutatjuk meg szurkolóinknak – ígéri végül a szakvezető.

További párosítás: KSI–Miskolc, Eger–Szentes, FTC–Honvéd, Szolnok–BVSC, Vasas–Szeged, OSC–UVSE.