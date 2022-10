NB II.-es foci 1 órája

A Lőrinc és a PMFC is itthon tér vissza

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései mellett valószínűleg senkin nem mutatkoztak az NB II.-es bajnokság leállása miatt elvonási tünetek, de az is biztos, hogy sokan várták már, hogy Baranya legjobb egyletei ismét pályán legyenek. Most vasárnap pedig ez meg is valósul.

Kvanduk Bence Kvanduk Bence

Fotós: Löffler Péter

Elsőként a Szentlőrinc fut ki a gyepre vasárnap a baranyai csapatok közül, hiszen 15.00-tól mérkőzik a Diósgyőr ellen hazai pályán. Ennél nehezebb feladatot pedig nem is nagyon kaphatott volna Jeremiás Gergő alakulata a szünet utánra, hiszen a negyedik helyen lévő DVTK az edzőváltás után mindent elkövet, hogy végre felzárkózzon az MTK és a ­Gyirmót mögé. Kérdés, hogy a meccsen melyik csapat találja meg előbb a bajnoki ritmusát. A PMFC szintén itthon játszik, s szintén patinás, nagy múltú klub érkezik hozzá. A jobbára a tabella második feléhez tartozó Szombathelyi Haladás ellen játszik 17 órától. Tóth-Gábor Kristófék természetesen ott akarják folytatni, ahol abbahagyták, s nem akarják elszenvedni első vereségüket.

– A válogatott szünetet követően egy nagyon jó játékosokból álló csapatot fogadunk a bajnokságban, amelynek irányítását új edző vett át – nyilatkozta Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője. – Biztos vagyok abban, hogy a Szombathelyi Haladás bizonyítani akar ellenünk és a zöld-fehérek megpróbálják sikeresen elvinni a három pontot Pécsről. Bízom benne, hogy veretlenségünk megőrzése mellett tovább tudunk fejlődni. A HR-Rent Kozármisleny ezen a vasárnapon utazik, s bízik benne, hogy a Vasas elleni edzőmeccs volt akkora hatással rá, hogy 17 órás kezdéssel le tudja gyűrni vendéglátóját, a szintén veszélyzónában lévő Dorogot. A vasárnapi program: Szentlőrinc–Diósgyőr, Dorog–Kozármisleny, Gyirmót–Nyíregyháza, Békéscsaba–Mosonmagyaróvár (mind 15.00), PMFC–Szombathely, MTK–Csákvár, Kazincbarcika–Győr, Ajka–Siófok, Tiszakécske–Soroksár, Szeged–Budafok (mind 17.00). Merkantil Bank Liga Helyezés Név Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt–kapott gól Pont 1. MTK 8 6 1 1 30–12 19 2. Gyirmót 8 5 1 2 15–6 16 3. PMFC 8 4 4 0 10–6 16 4. Diósgyőr 8 5 0 3 15–10 15 5. Kazincbarcika 8 5 0 3 12–13 15 6. Győr 8 4 1 3 10–6 13 7. Soroksár 8 3 4 1 13–11 13 8. Szeged 8 3 3 2 11–10 12 9. Ajka 8 3 2 3 11–9 11 10. Tiszakécske 8 3 2 3 7–8 11 11. Siófok 8 3 2 3 7–9 11 12. Szentlőrinc 8 2 4 2 12–14 10 13. Békéscsaba 8 2 3 3 13–12 9 14. Szombathely 8 2 3 3 6–8 9 15. Nyíregyháza 8 2 2 4 9–9 8 16. Csákvár 8 1 4 3 6–9 7 17. Budafok 8 1 4 3 6–12 7 18. Dorog 8 1 3 4 6–15 6 19. M.magyaróvár 8 1 2 5 7–17 5 20. Kozármisleny 8 1 1 6 8–18 4 Az utolsó kettő automatikusan kiesik a bajnokság végén. Az előtte lévő háromnak osztályzót kell játszania az NB III.-as bajnokokkal.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!