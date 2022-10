Jól kezdődött a PMFC U17-es csapatának az országos Alap-csoport 2. fordulójából pótolt mérkőzése a Diósgyőr ellen. Ócsai fél óra után megszerezte a vezetést, a találkozó végén azonban már nem örülhetett. A vendégek ugyanis a fordulás után négyet is berámoltak, hármat ráadásul a hajrában, ami különösen fájó lehet a pécsi fiatalok számára.

PMFC–Diósgyőr 1–4 (1–0)

Országos labdarúgó U17, Alap-csoport, 2. forduló. Gólszerzők: Ócsai Mátyás (29.), ill. Deményi (47.), Tóth Zs. (87., 92.), Homenszki (89.).

Regionális U19, Délnyugat, A-csoport

A regionális bajnokságban Szentlőrinc a PEAC ellen játszott hét közben, s könnyed sikert aratott Major vezérletével, az 55. percet követően kissé már le is ereszthetett, hiszen ötgólos előnye volt. Utána a pécsiek kétszer is be tudtak találni a meccs végéig.

A PVSK üstökösei szintén ragyogtak, kilencet vertek a Nagyatádnak. Csőkör triplázott, de Budavári és Fülöp is kettőig jutott. A csapat végül kilencnél állt meg.

A két megyei riválissal szemben a Kozármislenynek most nem ment. Bár vezetett a kék-fehér gárda, a Baja a hajrában meg tudta fordítani a közel egy félidőn át egálban lévő meccsen.

Szentlőrinc–PTE-PEAC 5–2 (3–0)

Gólszerzők: Major Péter (13., 33., 52.), Varga Botond (14., 54.), ill. Catrone István (56.), Prantner Máté (77.).

PVSK–Nagyatád 9–1 (3–1)

Gólszerzők: Szendelbacher Ervin (13.), Csőkör Dániel (26., 34., 56.), Budavári Bendegúz (31., 49.), Kispál Dániel (60.), Fülöp Csongor (86., 87.), ill. Orsós I. (12.).

Baja–Kozármisleny 3–1 (1–1)

Gólszerzők: Kiri (45.), Pohankovics (79.), Fehérváry (83.), ill. Könyvásó Lóránt (26.).

Regionális U17, Délnyugat, B-csoport

A serdülőknél csak a PVSK volt ezúttal aktív, s ebben a korosztályban is nagy sikert aratott. Kispál mindkét találkozón betalált egyébként.

Szigetvár–PVSK 1–6 (1–3)

Gólszerzők: Berta (39. – büntetőből), ill. Gyurás Máté (13., 33.), Majdik Márk (17., 58.), Biró Barna (48.), Kispál Dániel (83.).