Fontos mérkőzésre készül a PTE-PEAC NB III.-­as labdarúgócsapata a Közép-csoport 13. fordulójában. Mondhatni hatpontos rangadót játszik vasárnap 13 órától Szolnokon, hiszen az ellenfél épp csak a kiesőzóna felett egyensúlyozik, de csak hét ponttal van lemaradva a pécsiekkel szemben. Azaz Lőrinc Antal csapata nemcsak, hogy erősítheti most helyét a tabella közepén, de egy riválissal szemben számottevő előnyre tehet szert.

Az egyetemistáknak már csak azért is létfontosságú lehet ez a mérkőzés, mert a Makó és a Balassagyarmat visszalépésével már csak két kieső lehet az osztályból, s így már biztos előnyük lehetne a veszélyzónában lévőkkel szemben is. Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy a PEAC nyugodtan nézelődhet felfelé is, hiszen előtte kilenc gárda is már több mérkőzést játszott, így szinte még az élmezőnyhöz is csatlakozhatnának Udvardiék, most is többet előzhetnek.

Az állás (18 csapat): 1. Hódmezővásárhely (12 mérkőzés) 31 pont, 2. Iváncsa (10 m.) 27, 3. Dunaújváros (11 m.) 24... 8. Újpest II. (10 m.) 15, 9. Dabas (11 m.) 15, 10. Ferencváros II. (11 m.) 14, 11. Szekszárd (11 m.) 14, 12. PTE-PEAC (10 m.) 13, 13. Cegléd (10 m.) 12, 14. Kecskemét II. (12 m.) 12... 16. Szolnoki MÁV FC (10 m.) 6,17. Bánk-Dalnok (10 m.) 3, 18. Monor (10 m.) 0.