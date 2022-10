A PVSK-nál nem csak az ifjú sportlövők érnek el szép eredményeket, ezúttal a Budapesten megrendezett Tűzfegyveres Nemzeti ob-n Pető Andrea, a klub edzője indult, és két ezüstérmet is szerzett. A 25 méteres sportpisztoly 20 lövéses versenyszám mellett a Standardpuska 30 fekvőben és a Standardpuska 3x10 összetettben is lőállásba állt. A 3 versenyszámot rutinos versenyzőként, energiáit jól beosztva hozta le, s ennek volt köszönhető, hogy kétszer is dobogóra állhatott.