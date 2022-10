– Készültünk az ellenfélből, igyekeztünk végig nyomás alatt tartani a Diósgyőrt – jelentette ki Jeremiás Gergő, a lőrinciek trénere. – Jól kezdtünk, a vezetésünk után is próbáltunk kezdeményezni. A vendégeknek is akadt lehetőségük, de mi is vezettünk veszélyes akciókat. Hamarabb is lezárhattuk volna a meccset, ám ennek ellenére nagyon örülünk a három pontnak.