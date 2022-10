Az eddigi talán legnehezebb feladatára készül az NB I. B. jelenlegi kiírásában a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata. Az 5. fordulóban a tavaly még élvonalban szereplő Szombathely otthonába utaznak, ahol ma 15.00-kor lépnek pályára. Ráadásul komoly tét van, hiszen egy győzelemmel megelőzhetik ellenfelüket a mislenyi lányok.

– A játékunk alap struktúrája, a klubunk filozófiáját követi – árulta el a klub honlapján Gyulay László vezetőedző. – A legfontosabb, hogy a fejlődésünk folyamatos legyen! Van egy saját játékunk, de természetesen az ellenfelek játékához is kell igazodnunk. Ami az egyik csapat ellen jó, az nem biztos, hogy a másik ellen is jó lesz. De a legfontosabb az ALÁZAT! Látjuk milyen kemény és komoly a bajnokság, itt nem lehet lazítani!

Alaposan kielemeztük a Szombathelyiek játékát, megvan a stratégiánk, hogy mit szeretnénk játszani, és tudjuk mit kell tennünk. De ezek csak szavak, tettekkel kell bizonyítanunk, hogy készen állunk a feladatra! Megtanultuk a leckét az Eger elleni mérkőzésből! Egészséges önbizalommal utazunk ellenfelünkhöz! Tiszteljük őket, de nem félünk! Az biztos, hogy hátul nagyon stabilnak kell lennünk a védelemben és kapuban is, elől pedig minden lehetőségünket könyörtelenül kell kihasználnunk!