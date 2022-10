Kimagasló magyar siker kovácsaiként küzdöttek a beremendi kick-boxosok a múlt hét végén az olaszországi utánpótlás-világbajnokságon.

A 155 fős küldöttség az éremtáblázat 2. helyén végzett, Tóth István edző két tanítványa is dobogóra állhatott, Hadra Bíborka kétszer is. A Himnuszt a Kadet1 point­fighting lánycsapat (Debreczeni F., Fördős, Hadra, Jancsó) tagjaként hallgathatta végig. Ehhez kiemeltként előbb az angol trión kellett túllépniük, ez egyetlen ponttal, de sikerült. A döntőben viszont meggyőző fölénnyel nyertek, és világbajnoki címet ünnepelhettek.

Hadra az egyéni döntőben is tatamira lépett, ám túlzottan is tartott honfitárs ellenfelétől, így az ezüstérem jutott neki. Bába Péter okos játékkal jutott a négy közé, ahol egy bolgár kick-boxostól vereséget szenvedett, így a bronzérem került a nyakába. A viadalon a PTE-PEAC fiataljai is részt vettek, de nem értek el dobogós helyezést.