Csupán három alakulat maradt a női kosárlabda élvonalában, amely még nem talált az idei szezonban legyőzőre, így ez is jól mutatja, hogy bizony remek formában van a pécsi brigád. Persze most azért egy teljesen más terep következik, ahol minden erőfeszítésre nagy szükség lesz. Ezt pontosan tudja az Európa-kupa-tapasztalatokkal teli Kiss Virág is, aki bombaformában kosárlabdázik az elmúlt időszakban.

– Szerencsére már volt lehetőségem egy-két szezont játszani ebben a sorozatban – nyilatkozta lapunknak a PEAC válogatott centere. – Mindig nagyon jó tapasztalat, hiszen új csapatok ellen játszunk, sok olyan játékossal, akik ellen nagyon ritkán, vagy akár még soha nem játszottunk. Ez azért mindig megnehezíti a dolgunkat, de úgy gondolom, pont ez is egy fontos pontja annak, amiért szeretünk ebben a kupasorozatban szerepelni.

Sportágtól függetlenül minden kupasorozatnak megvan a maga varázsa. A legtöbb összecsapás kiszámíthatatlan, így az esélyesebbnek számító gárda is képes alulmaradni a Dávid és Góliát harcában. Ráadásul a játékosok is imádják ezeket a küzdelmeket, és némelyiket sosem feledik. Kíváncsiak voltunk, hogy Kiss Virág melyik Európa-kupa-találkozóját emelné ki, kisebb meglepetésünkre egy vesztes párharcra esett a választása.

– Talán egy kicsit fura lehet, hogy egy vesztes meccset emelnék ki, de számomra a tavalyi Nesibe Aydin elleni mérkőzés, amit az egyenes kieséses szakaszban játszottunk idegenben, ami talán a legmeghatározóbb – osztotta meg gondolatait Kiss Virág. – Akkor a hosszabbításban kaptunk ki, és emiatt nem sikerült a továbbjutás, de ennek ellenére számomra az volt az a bizonyos meccs, amire mindig emlékezni fogok. Az utolsó csoportmérkőzésünket is velük játszottuk, ahol belefutottunk egy hatalmas vereségbe, szinte esélyünk sem volt, de mi mindezek ellenére felálltunk, és megmutattuk nekik, hogy valójában mire is vagyunk képesek. Sajnos ez nem jelentett győzelmet és továbbjutást, de elégedetten hagytuk el a parkettet, hiszen szívünket-lelkünket kitettük a pályán.