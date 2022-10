Egy nappal azt követően, hogy a Szentlőrinc Siófokon rangadót bukott, a Kozármisleny pedig pontot lopott a feljutásról álmodó Diósgyőr ellen, a PMFC is pályára lép. Tóth-Gáboréknak azonban egészen biztosan nem lesz könnyű dolguk, hiszen a forduló előtt még a Szeged is a dobogón állt, s nem most akar hátrébb csúszni. A Pécs vállát pedig az a teher is nyomhatja, hogy egy sikerrel még nagyobb előnyre tehet szert a DVTK-val szemben köszönhetően a megyei rivális kék-fehéreknek.