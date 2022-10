– Annak ellenére, hogy az Újpest a mezőny egyik újonca, jó csapatról beszélünk, amelynek a keretében több kiváló játékos is akad – fogalmazott Ivica Mavrenski, az NKA Pécs vezetőedzője a klub honlapjának. – A felkészülési időszak során találkoztunk egymással, akkor nagyon sima győzelmet arattunk, de nem szabad abból a meccsből kiindulnunk! Nem lesz könnyű ez a mérkőzés, a maximumot kell majd nyújtanunk most is annak érdekében, hogy győzzünk, és ezzel megőrizzük a veretlenségünket.