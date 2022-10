Az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenegyedik körében két bajnok­aspiráns találkozott egymással, így már elöljáróban is magas színvonalú párharcra lehetett számítani. A rangadót a Mohács nyerte, így Kvanduk János alakulata továbbra is veretlen. Mindeközben a Villány és a Bóly szép győzelmet aratott vendégként, de a PVSK is nagyot küzdött a három pontért.

Komló–Villány 0–2 (0–2)

Komló. Vezette: Bánfai (Gyuradinovics, Kónya). Sport36 Komlói Bányász: Lesnyik – Piukovics (Otterbein, szünetben), Lezsák, Vajk, Szücs B. – Szatmári (Biró, 70.), Bognár (Kardos, 60.), Illés (Jégl, szünetben), Turi – Szászfai, Tóth A. Vezetőedző: Nagy Gábor. Villány TC: Szabó B. – Fischer, Tóth O., Ulakity, Bischof – Rázsics (Várda, 60.), Hoffmann (Tavali, 83.), Nagy N. (Romvári, 72.), Kelemen (Kovács J., 90.) – Bálint G., Gáspár. Vezetőedző: Kósa Zoltán.

Gólszerzők: Kelemen (11., 20.).

Pécsvárad–Mohács 0–2 (0–0)

Pécsvárad. Vezette: Erdelecz (Erdélyi, Wuts). Pécsváradi SE Prosport.hu: Matesz – Németh A., Tóth M., Ladányi P. (Örsi, 73.), Juhász – Koronics, Ladányi V., Reith, Bozó (Szaniszló, 55.) – Spánitz (Havasi, szünetben), Szentes. Vezetőedző: Varga László. Mohácsi TE 1888: Farkas – Ignácz, Károly, Racskó, Kocsis – Megyeri (Román, 93.), Hetényi, Müllerlei, Kiss I. (Tompász, 90.) – Izsák, Péter. Vezetőedző: Kvanduk János.

Gólszerzők: Kiss I. (47.), Müllerlei (66. – büntetőből).

Lovászhetény–Bóly 1–3 (1–1)

Lovászhetény. Vezette: Albert (Güldner, Molnár F.). Lovászhetényi FC: Szűcs K. – Pregitzer (Hornyák, 40.), Marton, Kilinkó, Kozma – Jenei, Kovács A., Mészáros T., Bartal – Tamás Á. (Prigli, 66.), Kaufmann. Vezetőedző: Bíró Ferenc. Bólyi SE: Dósa – Bódis, Szíjas, Pauk, Stefán (Hardi, 69.) – Zsebe G., Zsebe D. (Móhr, 82.), Vénosz (Staub, 93.), Erdélyi (Berecz, 60.) – Kutor, Szabó Zs. (Cikora, 60.). Vezetőedző: Keibl Ede.

Gólszerzők: Jenei (35.), illetve Szabó Zs. (17., 57.), Vénosz (79.).

PVSK–Szentlőrinc II. 1–0 (1–0)

Pécs. Vezette: Horváth György (Ormai Bálint, Nagy András Istváb). PVSK: Pogacsics – Kiss-Tóth, Fiáth, Tornyos, Nagy J. (Kerényi, 82.) – Kiss K. (Draskóczi, 92.), Rácz (Kiss M., 93.), Sziládi, Aszalós – Sztojka, Gergye. Vezetőedző: Mink Olivér. Szentlőrinc II.: Rátkai – Blész, Bányai, Kulcsár (Varga B., szünetben), Kovácsevics (Nyaka, 66.) – Paizs, Mozsgai, Cserneczky, Slavonics – Csilus, Molnár T. (Király Zs., 74.). Vezetőedző: Szolga Gorán.

Gólszerző: Sztojka Alex (21.).

Siklós–Nagykozár 1–1

Siklós. Vezette: Hevesi (Pór, Kállai). Siklósi FC: Vekkeli – Dalipi R., Nagy B. (Csernyánszky), Vida, Árvai – Juhász-Vödrös (Nozica), Teszárik, Tésenyi (Kalányos S.), Körmendi (Farkas K.) – Wiesner, Pásztor. Vezetőedző: Nagy Balázs. Nagykozár KSE: Béres M. – László L., Tóth Sz. (Váradi), Tóth L., Horváth D. – Laki, Mufics, Policsek, Teszárik – Fercsák (Sütő Sz.), Zólyomi. Vezetőedző: Sütő Szabolcs.

Gólszerzők: Kalányos S., illetve Váradi.

Szederkény–PTE PEAC II. 1–0

Szederkény. Vezette: Kreskai (Alvári, Kósa). Szederkény G-S II.: Andorkó – Hidasi, Kopeczky, Mándity, Osei – Meszlényi, Bognár D., Bálint Á., Dankó (Hodosán) – Spannenberger (Sárosi), Szabó D. (Zsombár) Vezetőedző: Kovács Zoltán. PTE PEAC II.: Paceka – Wieland, Dargó, Rácz L., Grassy (Kása) – Horváth M. (Nagy G.), Ikladi, Molnár Cs. (Werb), Jeránt (Bozsánovics) – Bóka B., Hadobás. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerző: Szabó D. (57.).

A Szederkény ezzel megszerezte idénybeli negyedik győzelmét, aminek köszönhetően egyre inkább ott liheg a Villány, Pécsvárad és a Lovászhetény nyakában, így Kovács Zoltán együttese bizonyította, hogy bizony érdemes számolni velük.

Góllövőlista 10 gólos: Havasi Dániel (Pécsvárad), Wiesner Szabolcs (Siklós). 9 gólos: Jónás Gergő (Sellye), Kaufmann Bence (Lovászhetény). 8 gólos: Szatmári Erik és Tóth Adrián (mindkettő Komlói Bányász). 5 gólos: Bóka Bálint (PTE PEAC II.), Duraku Ermal és Horváth Dániel (mindkettől Nagykozár), Kovács Attila (Lovászhetény).