A pécsiek eddig hibátlanul, s nagy arányú győzelmekkel menetelnek, s most is ezt várhatja a szurkolótábor, hiszen a Ceglédnek ezzel szemben eddig egy győzelme van. A nyitó fordulóban épp itt, Pécsett maradt alul az NKA ellen 93–71-re, s bár azt követően a TF-Budapestet tízzel verni tudta, legutóbb a Nagykőrös otthonában 80–61-re kapott ki. Valamelyest már utóbbi eredményből is nagy sikerre számíthatnak a Panthersért szorítók, hiszen a Sólymokat 120 pontot dobva, 42-vel lépték le Bíró Olivérék.