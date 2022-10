Amellett, hogy a piros-feketék őrizték előnyüket, megvoltak a lehetőségeik, hogy növeljék is azt. Ez viszont nem sikerült. A hideg zuhany pedig – ahogyan Csákváron is – a 80. perc után jött. Egy baloldali szögletet követően Papp Milán egy testcsellel átverte védőit, s az ötös rövid oldaláról Prokop hálójába csúsztatott. Ezzel pedig a végeredményt is beállította, amivel egyik csapat sem lehetett igazán elégedett.

ETO FC GYŐR–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1)

Labdarúgó NB II., 12. forduló. Győr, ETO Park. 635 néző. Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Rózsa Dávid)

ETO FC GYŐR: Fadgyas – Papp M., Csinger, Csonka (Fodor, 57.) – Kovács K., Tuboly (Kiss Bence, 57.), Toma, Kovács I., Benczenleitner (Kiss Balázs, 66.) – Borsos (Óvári, 78.), Priskin (Vitális, 66.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

SZENTLŐRINC: Prokop – Farkas M., Keresztes B., Nagy Zsombor, Kiss-Szemán – Papp G. B. (Vidnyánszky M., 74.), Németh E. – Rétyi (László D., 68.), Daróczi (Tamás L., 88.), Szabó M. (Török L., 74.) – Mervó (Grumics, 74.). Vezetőedző: Jeremiás Gergő

Gólszerzők: Papp M. (83.), ill. Rétyi (31.)