Már javában tart a Borsos Olivér Memorial-Hotel Makár Open nemzetközi korosztályos teniszverseny, ahova Európa különböző pontjairól érkeztek sportolók, hogy megmérettessék magukat. Borsos Olivér, aki sokáig teniszezett, később pedig sportpszichológusként dolgozott az érdi női kézilabdázók mellett, és szintén tagja volt Balázs Attila stábjának, huszonkilenc éves korában hunyt el, miután Rogán-Gaál Cecília és Szendrei Dániel esküvőjén súlyos balesetet szenvedett.

Már elöljáróban is igencsak magas színvonalú küzdelmekre lehetett számítani, ugyanis korábban Magyarországon, egy hasonló szintű megmérettetésen vett részt többek között Daniil Medvegyev, Stefanos Tsitsipas és Novak Djokovic is.

A selejtezők már vasárnap elkezdődtek, de különösebb meglepetés nem történt. A magasabban jegyzett teniszezők gond nélkül jutottak tovább három ütközet után, igaz, két magyar kiválóság, Zsembery András Nándor és Márki Marcell is csupán egy győzelemre volt a főtáblától.

A pécsi születésű Varga János, aki a Vasasban pallérozódik, frissen várhatta az első kört, hiszen ő volt az egyik, aki szabadkártyát kapott, így megúszta a kvalifikációt. Mindenesetre a sorsolás nem volt kegyes hozzá, ugyanis az első kiemelt, szlovák színekben induló Marosik Norbert volt az ellenfele. Mindvégig megnehezítette esélyesebbnek számító vetélytársa dolgát, de végül nagy küzdelemben (6:3, 6:2) alulmaradt.