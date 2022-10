És ha már kullogás: a pécsiek soros ellenfele a Szolnoknál is lejjebb tanyázik a tabellán, a Monor, a Bánkkal karöltve, 4-4 ponttal zárja a sort. A pécsi mestert, Lőrinc Antalt nem teszi ugyanakkor elbizakodottá, hogy csapatától ismét biztos három pontot várnak el a vezetők és a szurkolók is, sőt! Pont azt hangsúlyozza, hogy éppen egy-egy ilyen „biztos” meccsen születik olykor az egyik félnek kellemetlen meglepetés. Mindent megtesznek persze, hogy a fiatal, lendületes, ám a – tizenegyesrúgások jóvoltából két találatot is jegyző – kapusuk kivételével még rutintalan monoriak ezt ne éppen velük szemben tegyék.

– Motiváltak, lelkesek a játékosaink, jó szériánknak köszönhetően bizakodó a csapat háza táján a hangulat. Az edző így a győztes gárdán sem változtat: a szombaton 13 órakor kezdődő találkozón ugyanaz a kezdő tizenegy indul csatába a három pontért, mint az előző meccseken.