Ötödikként végzett a montenegrói Budvában a női Európa-bajnokságon a PVSK ökölvívója, Hoffmann Réka. A tehetséges sportoló alig egy hónapja ugyancsak ötödik lett a lengyelországi Gliwicé-ben rendezett nemzetközi ökölvívó tornán, és ahogy akkor, úgy most is kevésen múlt a jobb szereplés.

Hoffmann az ukrán Marija Lovcsinszka ellen szenvedett ezúttal pontozásos vereséget. Edzője, Alvics Gyula a tatai edzőtáborból figyelte tanítványát, s úgy vélte, ha a ring mellett segít, akkor a továbbjutás is meglehetett volna.

– Sajnos, az első menetben szétestem fejben, nem összpontosítottam eléggé – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Hoffmann Réka. – A második menet teljesen elment, így a harmadikban hiába jöttem fel, és úgy érzem nagyot küzdöttem, nem tudtam ledolgozni a hátrányomat. Most, ha nem megy el a második menet, úgy éreztem, akár nyerhettem is volna. Nem vagyok elégedetlen, lesz ez még jobb is.