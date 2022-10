A komlói diadalban oroszlánrészt vállalt Szatmári Erik, aki többek között mesterhármassal segítette együttesét a nagykozári szurkolók legnagyobb bánatára. Nagyot melóztak a lovászi védők, ugyanis a Szentlőrinc fiataljai sok fejtörést okoztak, sőt, be is találtak. Tehát Marton Viktor és Pregitzer Péter remeklésére nagy szükség volt, míg Kovács Attila kiválóan szerepelt a középpályán.

A pécsváradi gólzsák nehezen akart kinyílni a hétvégén, ráadásul a Villány vezetést is szerzett Varga László legénysége ellen, azonban a második játékrészben Havasiék megrázták magukat. Reith parádésan osztogatott, gólt is szerzett, de Szentesi és Havasi is hátára vette az alakulatot.

A Siklós ismét beleszaladt egy csúnya vereségbe, sőt, ezúttal is volt egy játékos, aki ötször volt eredményes ellenük. Szabó Zalán, a Szentlőrinc és a PMFC korábbi játékosa öt alkalommal ünnepelhetett, így nálunk ő volt a forduló legjobbja.