Hat csapat már parkettre lépett, azonban a PTE PEAC NB II.-es férfikosárlabda-csapata péntek este kezdi meg 2022/23-as idénybeli szereplését, méghozzá hazai környezetben a Kozármisleny ellen.

A mislenyi klub a nyitányon egy kiélezett találkozón legyűrte Kanizsa legjobbjait (85–81), de a pécsi brigád ellen vélhetően még annál keményebben kell küzdeniük a győzelem érdekében.

– Nagyon jól sikerült idén a játékos toborzás – mesélte a keret kapcsán Moosz Milán. – Érkeztek olyan klasszis játékosok, akik bőven megállnák a helyüket, és régebben már bizonyították is ezt magasabb osztályban: Kovács Martin a PINKK segédedzői feladati mellett vállalta nálunk a játékot, neki van NB I. A-s és NB I. B-s 1/A-s és NB1/B-s tapasztalata is. Fülöp Zsombor irányítóposztra érkezett, ő volt már meghatározó játékosa a PVSK-nak és az NKA Pécsnek is a piros csoportban.

Továbbá Veilandics és Zsók centerposztra érkeztek, míg Tóth-Baranyi Richárd 4-es poszton jól fogja tudni kamatoztatni fizikális képességeit. Ezentúl Fehér Benjamin 1-es 2-es poszton lesz bevethető, de Schuj Márton is visszatért az együtteshez. Szintén örömhír, hogy Balaskó Bertalan visszatért komoly térdsérüléséből és az edzéseken szárnyal, így szép szezon előtt állhat. A mag pedig szerencsére megmaradt, szóval Nagy Kevin, Mezei Máté és Rátvay Tamás is az alakulatot erősíti.

Moosz Milán: – Összességében tehát jól nézünk ki, és nagyon bizakodóak vagyunk. Nem tűztünk ki konkrét célt, hiszen tavaly talán ez nyomott agyon minket. Szorgalmasan edzünk, dolgozunk és igyekszünk 120%-on teljesíteni, meglátjuk, mire lesz ez elég idén. Ami ebben az osztályban legalább olyan fontos mint az eredmény, az az, hogy jó közösséget is alkossunk. Ide már nem szenvedni járnak a játékosok, hanem ez egy kikapcsolódás is, a kemény munka mellett igyekszünk jó hangulatban edzeni és meccselni. A csapatkémia pedig csak akkor működhet, ha jó kapcsolatot ápolunk egymással a csapaton belül, így ez egy fontos célunk.