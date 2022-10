Eseménydúsan alakult az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulója. Potyogtak a gólok, piros lapból is kijutott és nagy fordításokból sem volt hiány. Ennek köszönhetően több labdarúgó is remekelt, így nem volt nehéz dolgunk összeállítani a forduló válogatottját. Sőt, leginkább a bőség zavarával küzdöttünk.

A Szederkény gyorsan megszerezte a vezetést a Szentlőrinc második számú csapatának otthonában, majd a lőrinci fiatalok bizony több alkalommal is közel álltak az egyenlítéshez, de Andorkó Dániel lehúzta a rolót. Bravúros védéseket mutatott be, így nagy érdeme volt a három pont megszerzésében. Persze ehhez kellett Hergenrőder Tamás duplája is, aki immáron három találatnál jár a szezonban.

A Bóly tovább folytatja kiváló sorozatát, de ehhez kellett Szíjas Dániel tanári védekezése, valamint szezonbéli első gólja is.

Ha meccsel a Mohács, akkor Károly Viktor helye gyakorlatilag garantált. Hetek óta magas szinten teljesít, így a mohácsi vezetőedző, Kvanduk János mindig elsőként emeli ki a 28 esztendős spílert. Ugyancsak nagy kedvence a trénernek Müllerlei Szabolcs, aki szinte mindvégig uralta a középpályát a forduló rangadóján.

Ebben a körben a Villány nyerte legbiztosabban a meccsét, miután hatot gurított a sereghajtónak. Gáspár Mikes két gólig jutott, sőt, a mesterhármashoz is közel járt, de Lovas Zalán is parádézott hátul.