A PVSK büszkélkedhet az ország legjobb junior korú cselgáncsozójával, bizonyította be ismét Kenderesi Péter, aki a -90 kilogrammos súlycsoportot nyerte meg a hétvégi országos bajnokságon.

– Nagyon jó erőben voltam a verseny előtt, egyre inkább éreztem, hogy van esélyem, akár az első helyre is – mondta Kenderesi Péter a klub honlapjának. – Jól ismertem Lakos Mátét, többször küzdöttem ellene. Sajnos, egy kis sérülést szenvedett, ezért nagyon sajnálom emberileg, és mint nemes ellenfelet is. – fejezte be a beszámolót az újdonsült magyar bajnok.

A pécsiek fiatal harcművésze szinte megállíthatatlan volt, s sorra kényszerítette térdre ellenfeleit. A fináléban ismerős riválissal találkozott, de nagyon összeszedett maradt Kenderesi.

– Petinek volt néhány nagyon bonyolult mérkőzése, de a döntőben a nagy ellenfele ellen ipponnal tudott nyerni – tette hozzá már edzője, Kersics Dávid. – Óriási siker ez, hiszen Péter az előző évben is nyert ugyanezen a bajnokságon, így az ismétlés nagy siker neki, és az egyesületnek is. A döntőben Lakos Máté volt az ellenfele, akivel többször mérkőzött már, jól ismerték egymást, Peti fejben is nagyon egyben volt.

A junior korosztályban indult még Rácz Bálint Keve is a Vasúttól, aki az ötödik helyen végzett a 66 kilós súlycsoportban. A serdülőknél Domján Péter Boldizsárt csak egy hajszál választotta el a magyar bajnoki címtől, de Hernádi Csanád (-55 kg) jobb volt ezúttal nála. Így járt Takács Ábel is (-73 kg), aki Horváth Botonddal szemben maradt alul a döntőben. Raffay András (60 kg) ötödik lett, ahogyan István János és Háhn Adrián is (mindkett -73 kg).