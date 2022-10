Nemcsak a játékba, hanem a szurkolásba, és az ugyancsak pluszpontokat érő „jó cselekedetekbe” is egyre jobban belejönnek a csapatok az idén országjáró körútra indult különleges gyerekfocitorna, a Fradi SuLiga mérkőzésein.

A második baranyai körben, Szentlőrincen ugyanis nemcsak izgalmas meccseken mérték össze erejüket múlt vasárnap a gyerekek, de a remekül megszervezett tornán a hangulat is a legszebb Fradi-meccsekével próbált vetekedni, hangorkánnal, zászlókkal, dobpergéssel. Ezzel együtt kiemelt sportszerűséggel – és nemcsak azért, mert az önmagában is pluszpontot ér ebben a sorozatban. A meccsek utáni barátkozást mélyítette, hogy a lőrinciek ezúttal egy ebéddel is megvendégelték az összes résztvevőt.

A legközelebbi meccsnap már áthúzódik az éven, március 27-én Kozármislenyben találkozik a nyolc baranyai együttes.

A szentlőrinci eredmények: Pécs Belvárosi–Bikal 9–0, Vásárosdombó–Sellye 1–4, Kozármisleny–Szentlőrinc 2–6, Pécs Meszes–Sásd 5–0, Pécs Belvárosi–Sellye 5–2, Vásárosdombó–Bikal 1–3, Kozármisleny–Sásd 4–0, Pécs Meszes–Szentlőrinc 1–4.

A pontverseny jelenlegi állása (mérkőzés + fair play + jó cselekedet + Fradi-meccsek látogatása összesítve): 1. Bikal 58 pont, 2. Szentlőrinc és Sásd 35 pont, 4. Pécs Belvárosi 33, 5. Sellye 32, 6. Sásd 31, 7. Kozármisleny, Janikovszky 30, 8. Pécs Meszes 29.